Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Danimarka'da çirkin saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı lanetledi, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınadı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarını bir an evvel saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz.— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 25, 2023
Danimarka makamlarını bir an evvel saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atmaya davet ediyoruz.