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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Danimarka'da çirkin saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi

AA25 Mart 2023 Cumartesi 21:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Danimarka'da çirkin saldırıyı lanetledi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı lanetledi, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınadı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarını bir an evvel saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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