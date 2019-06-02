'Demokrasi, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır'

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır.' dedi.

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