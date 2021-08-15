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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz şefkatli elleriyle yaraları saracaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşanan afetler sonrası devletin ilk andan itibaren vatandaşların yanında olduğunu belirterek, yaraların sarılacağını, bölgede hayatın normale döndürülmesi adına her türlü önlemin alınacağını bildirdi.

AA15 Ağustos 2021 Pazar 16:03 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 16:06
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Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarihin en büyük orman yangınları ile başlayan afetler zincirine eklenen sel felaketinde yaşanan acı kayıpların son bulması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Dirayetli milletimiz müsterih olsun, devletimiz güçlüdür, ilk andan itibaren sahada vatandaşının yanındadır. Şefkatli elleriyle yaraları saracak, bölgede hayatın normale döndürülmesi adına her türlü önlemi alacaktır. Rabbim, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza gani gani rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

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