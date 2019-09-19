Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz.Türkiye, Kıbrıs Türkünü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstermiştir.' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Turizm İş Birliği Resepsiyonuna katıldı.
Oktay, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye, Kıbrıs Türkünü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstermiştir. Bundan sonra da gerektiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır."
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