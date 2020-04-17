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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın ramazan ayını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı operasyon başlattık
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın ramazan ayını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı operasyon başlattık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın ramazan ayını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı operasyon başlattık'

17 Nisan 2020 Cuma 07:52 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 07:54
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