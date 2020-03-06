Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Rusya'nın üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz

06 Mart 2020 Cuma 15:23 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 15:39

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İdlib'de akan kanın durdurulması için Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Son dönemlerde birlik beraberliğimizi zedeleyici ve yıkıcı bir muhalefet anlayışını ne yazık ki üzülerek müşahede ediyoruz. Bunu yapanlar milletimiz nezdinde de hukuk nezdinde de hesap verecek her şeyden önce milletimizin vicdanında yargılanacaktır"

Oktay: "Yunanistan'ın masumlara yaptığı zulüm ortadadır. Çocuklara atılan gaz bombaları, savunmasız mültecilere sıkılan kurşunlar Avrupa'nın övündüğü hangi değerlerle bağdaşıyor? Bir tarafta dinine veya etnik kökenine göre ayırmadan sığınan herkesi bağrına basmış bir Türkiye, bir tarafta adil yük paylaşımından kaçınanlar, mülteci ve insanlık düşmanları var"