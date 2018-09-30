Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Endonezya halkının yanındayız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Twitter hesabından Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketine ilişkin paylaşımda bulundu.
- AA
Kardeş ülke Endonezya'da yaşanan felakette hayatlarını kaybedenlerin acılarını paylaşan ve yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="tr" dir="ltr">Kardeş ülke <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/hashtag/Endonezya?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Endonezya</a>’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenlerin acılarını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız.</p>— Fuat Oktay (@fuatoktay06) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/fuatoktay06/status/1046405597661466625?ref_src=twsrc%5Etfw">30 Eylül 2018</a></blockquote>
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