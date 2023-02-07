Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enkazdan 7 bin 840 kişi sağ çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, enkazdan 7 bin 840 kişinin sağ çıkarıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 379 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 bin 483 kişinin yaralandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 10 bin 718 baz istasyonunun çalışır durumda olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "7 bin 840 vatandaşımız enkazlardan çıkarılmış durumda." dedi.