Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İkiyüzlülerden soracak hesabımız var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var.' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var." dedi.
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