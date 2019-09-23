Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İkiyüzlülerden soracak hesabımız var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var.' dedi.