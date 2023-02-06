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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Kılıçdaroğlu AFAD Genel Merkezi'nde görüştü

Kılıçdaroğlu, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 22:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Kılıçdaroğlu AFAD Genel Merkezi'nde görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ile görüştü, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Seyit Torun'un eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından merkezden ayrıldı.

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