Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Libya Konferansı'na katılmak üzere pazartesi günü Palermo'ya gidecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Oktay, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek "Libya Konferansı"na katılmak üzere 12-13 Kasım tarihlerinde Palermo'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
 
Yarın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından heyet başkanlarına verilen akşam yemeğine katılacak Oktay, salı günü genel çalışma oturumunda katılımcılara hitap edecek.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, konferansa katılan ülkelerin heyet başkanları ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.
 
Öte yandan açıklamada, Libyalı yetkililer ve davetli yabancı ülkelerin yanı sıra Libya'nın çeşitli kesimlerinden katılımcıların bulunacağı konferansın, ülkede Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen siyasi sürece ivme kazandırmasının temenni edildiği belirtildi.
 
Muhabir: İlkay Güder

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA