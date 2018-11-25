Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir. Kadına şiddete karşı mücadele herkesin vicdani sorumluluğudur.' açıklamasında bulundu.