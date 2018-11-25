Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir. Kadına şiddete karşı mücadele herkesin vicdani sorumluluğudur.' açıklamasında bulundu.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir. Kadına şiddete karşı mücadele herkesin vicdani sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.
Oktay, Twitter'dan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Fuat Oktay, "Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir. Kadına şiddete karşı mücadele herkesin vicdani sorumluluğudur. Şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.