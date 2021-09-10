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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov ile iki ülkenin kamu ve özel sektörleri arasında çok yönlü iş birliğini genişletme koordinasyon toplantısına katıldı.

AA10 Eylül 2021 Cuma 10:37 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 10:37
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Türk iş insanlarının Kırgızistan'daki yatırımları, yarattıkları katma değer ve yeni iş fırsatlarının ele alındığı toplantıda, katılımcı şirketlerin bu ülkedeki iş süreçlerinin hızlandırılmasına ve iyileştirilmesine yönelik talepleri de değerlendirildi.

Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak ve Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile Kırgızistanlı bakanlar da yer aldı.

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