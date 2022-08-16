İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2022 Salı / 19 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9224
  • EURO
    18,2639
  • ALTIN
    1022.21
  • BIST100
    2913.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy'u kabul etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile görüştü.

AA16 Ağustos 2022 Salı 19:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Oktay, Türkiye ile KKTC arasında imzalanarak mayıs ayında yürürlüğe giren İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Eylem Planı çerçevesinde, sosyal yardım faaliyetlerini tanıtmak ve saha incelemelerinde bulunmak üzere Ankara'ya gelen KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Oktay ile Taçoy arasındaki görüşmede, KKTC'deki iş sağlığı ve güvenliği, kadının statüsünün güçlendirilmesi, sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi, istihdam ve mesleki eğitim kurslarına yönelik gelişmeler değerlendirildi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay
  • KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.