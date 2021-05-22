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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

AA22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:47 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:48
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Oktay, ilk olarak Türkiye'den Su Temini Projesi kapsamında Geçitköy Barajı'nda inceleme yaptı.

Yetkililerden bilgi alan Oktay, beraberindekiler ile bugün açılışı yapılacak KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu ve son durum hakkında bilgi aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer de Oktay'a eşlik etti.

KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni bugün yapılacak.

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