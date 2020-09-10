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Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.

10 Eylül 2020 Perşembe 16:18 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 16:20
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