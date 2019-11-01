Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz.' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marriott Otel'de düzenlenen Katar-Türkiye İş Formu'nda yaptığı konuşmada "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz." dedi.
Oktay, şöyle devam etti: "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu tavır, Katar'a karşı Arap dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ambargo ve yaptırım kararlarının arkasındaki zihniyetle aynıdır."
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