13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröre asla geçit vermeyeceğimizi dünyaya gösterdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Önce Fırat Kalkanı, sonrasında Zeytin Dalı Harekatı ile teröre asla geçit vermeyeceğimizi ve bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik.' ifadelerini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sınırlarımızda oluşabilecek terör bataklığını kurutmak, bölgeye huzuru getirmek için önce Fırat Kalkanı, sonrasında Zeytin Dalı Harekatı ile teröre asla geçit vermeyeceğimizi ve bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Afrin Harekatı'nın yıl dönümü münasebetiyle tüm kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömür diliyorum."

Türkiye Zeytin Dalı şehitlerini anıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin'de korkutan deprem

Çin'de korkutan deprem

Sosyal medya Safiye teyzeyi konuşuyor

Sosyal medya Safiye teyzeyi konuşuyor

İsrail gözünü Müslüman ülkelere dikti

İsrail gözünü Müslüman ülkelere dikti

Sivilleri Türkiye karşıtı gösteriye zorladılar

Sivilleri Türkiye karşıtı gösteriye zorladılar

'Teröre asla geçit vermeyeceğimizi dünyaya gösterdik'

'Teröre asla geçit vermeyeceğimizi dünyaya gösterdik'

Başkan Erdoğan AK Parti'nin Ordu adaylarını açıkladı

Başkan Erdoğan AK Parti'nin Ordu adaylarını açıkladı

Suriye'de sıcak saatler: Püskürtüldü

Suriye'de sıcak saatler: Püskürtüldü

Milli Eğitim Bakanı'ndan müjde! O sayı azaltılacak

Milli Eğitim Bakanı'ndan müjde! O sayı azaltılacak
 

POPÜLER HABERLER

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA