Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu toplantısına başkanlık etti

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu toplantısında ilgili kurum ve kuruluşlarla, kamunun elindeki coğrafi verinin değere dönüşmesi ve konuşur hale gelmesi için yürüttükleri yoğun çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'nin her noktasındaki parsel ve binalara ait verileri, tarım potansiyeli, doğal kaynaklar ve üretim faaliyetlerine ilişkin bilgileri, okunması kolay haritalarla kullanıma açtıklarını, coğrafi verilerin, sanayi ve tarım alanlarında, ulaşımda, taşınmaz ve sağlık yönetiminde vatandaşın hayatına dokunmaya başladığını ifade eden Oktay, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında başlatılan büyük veri entegrasyonunun tamamlandığını bildirdi.

"Kamuya ait, meteorolojik ve kuraklık verileri, afet durumuna ilişkin veriler, sanayi verileri, eğitim verileri gibi verilerimiz, vatandaşlar ve kurumlar için açık veri haline getirilerek kullanıma açılmıştır" diyen Oktay, veri güvenliği açısından 79 bin metaveri ve 7 bin 800 coğrafi katmanıyla ulusal coğrafi verilerin, güvenli şekilde saklanması için radikal bir koruma altına alındığını vurguladı.

Fuat Oktay, Göktürk-1 uydu görüntüsü verilerinin kamu kurumları ve yerel yönetimlerle paylaşılması çalışmalarının tamamlandığına işaret ederek, uydu görüntülerinden hareketle derin öğrenmeye dayalı değişimlerin takip edilebildiğini, şehirlerin ve ülke kaynaklarının ne şekilde değişime uğradığının anbean izlenebildiğini dile getirdi.

Oktay, coğrafi verilere dayalı ulusal analiz platformu altyapısının da tamamlandığını ve kullanılabilir hale getirildiğini söyledi.

- "2023 YILI, COĞRAFİ VERİ KULLANIMINDA ÇOK DAHA ÜST SEVİYELERE ÇIKTIĞIMIZ BİR YIL OLACAK"

Ulusal coğrafi bilgi platformu ile paylaşılan 800 coğrafi veri katmanının kamu kurumları ve yerel yönetimlerin erişimine açıldığına dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"Bu, kamu kurumlarının karar destek sistemlerinde projelerinde ve analizlerinde bu verileri rahatlıkla kullanabilecekleri anlamına geliyor ve halihazırda kullanmaya da başlamış durumdalar. Sistem kentsel ısı adalarının tespitinden, kuraklıkla mücadeleye, ormansızlaşmaya karşı alınacak önlemlerden, yenilenebilir enerji kaynakları için potansiyel bölgelerin belirlenmesine kadar pek çok alanda çözümler sunmaktadır. Bugüne kadar hazırlanan eylem planlarının tamamlanmasında ve mevcut altyapının oluşturulmasında emeği geçen, açık veri politikasına katkı sağlayan tüm bakanlıklara, kuruluşlara ve belediyelere teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi önümüzde, konuma dayalı verinin etkin yönetimiyle bürokrasinin daha da azaltılması ve coğrafi bilgiye herkes için çevrim içi erişim kolaylığının sağlanması konuları var.

2023 yılı dijital şehir ikizi ve metaverse entegrasyonu gibi coğrafi veri kullanımında çok daha üst seviyelere çıktığımız bir yıl olacak. Yenilikçi bir akıllı şehir uygulaması olan dijital ikiz ile şehir yönetimine ilişkin tahminler yapmak, ekosistemleri izlemek/modellemek ve alternatif hareket tarzlarını belirlemek son derece kolaylaşacak. Şehirlerimizin tamamının dijital ikiz çalışmaları, kamu bünyesinde bulunan İHA'lar marifetiyle devam etmektedir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mekansal kararların etkilerini simülasyonla şehirler üzerinde modelleyebilen metaverse entegrasyonunun da ulusal coğrafi bilgi platformunda yerini alacağını aktararak, yerli ve milli harita altyapısı çözümlerinin tüm sektörlerde kullanımının yaygınlaştırılacağına değindi.

- "GENÇLERİMİZİ COĞRAFİ AÇIK VERİ FİKİR MARATONU'NA DAVET EDİYORUM"

Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında insan kaynağı yetiştirilmesini ihmal etmediklerini ve üniversitelerle bu alanda iş birliğini güçlendirdiklerini dile getiren Oktay, bununla birlikte gençlerin coğrafi veri sistemlerine ilgilerini artırmak yönündeki faaliyetleri de desteklediklerinin altını çizdi.

Oktay, "Yıl sonunda, gençlerimizin coğrafi bilgi sistemi destekli kod geliştirme, oyunlaştırma mantığına dayalı coğrafi veri yönetimi ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik fikir ve yazılım projeleri gerçekleştirebilecekleri Coğrafi Açık Veri Fikir Maratonu yani hackathon düzenleyeceğiz. Bu alanlara ilgisi olan tüm gençlerimizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı takip ederek Fikir Maratonu'na katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Tüm vatandaşları ulusal coğrafi bilgi platformu "atlas.gov.tr"yi keşfetmeye ve görüş ve önerilerini portal üzerinden kendileriyle paylaşmaya çağıran Oktay, şunları kaydetti:

"Akıllı ulaşım sistemlerinden ve e-tapu işlemlerine ayak bastığımız toprağın hangi tarım ürünü için elverişli bir yapıya sahip olduğundan tarihi özelliklerine yeri, veriyle konuşturan bir yapıdan söz ediyoruz. Ulusal coğrafi bilgi sistemlerimizi altyapı, paylaşım ve güvenlik yönünden güçlendirmeye devam edeceğiz."

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya, kurul üyesi bakan yardımcıları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.