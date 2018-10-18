Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye üç değerini yitirdi, ülkemizin başı sağ olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, duayen foto muhabiri Ara Güler, edebiyatçı Bahaettin Karakoç ve siyasetçi Prof. Dr. Oya Akgönenç'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.