29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:02 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:17

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(AB'den) Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasından satır başları;

Türkiye ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'in her metrekaresinde, o suyun her metreküpünde haklarını koruyacaktır

Avrupa'ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir.

Ne yazık ki Avrupa'nın, Türkiye'nin lehine, çıkarlarımıza olan hiçbir konuda yanımızda olmayı bırakın tepki vermediğini pek hatırlamıyoruz

(Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesi) Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?

Milletimiz söz konusu bağımsızlığı, istiklali, özgürlüğü olduğunda hiçbir şey dinlemez. Bedel ödemekmiş, şuymuş, buymuş umurunda bile olmaz