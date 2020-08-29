İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2020 Cumartesi / 10 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3345
  • EURO
    8,7048
  • ALTIN
    463.314
  • BIST100
    1100.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a 12 mil tepkisi: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a 12 mil tepkisi: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?

Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesini sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?' dedi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:02 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:17
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(AB'den) Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasından satır başları;

Türkiye ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'in her metrekaresinde, o suyun her metreküpünde haklarını koruyacaktır

Avrupa'ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir.

Ne yazık ki Avrupa'nın, Türkiye'nin lehine, çıkarlarımıza olan hiçbir konuda yanımızda olmayı bırakın tepki vermediğini pek hatırlamıyoruz

(Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesi) Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?

Milletimiz söz konusu bağımsızlığı, istiklali, özgürlüğü olduğunda hiçbir şey dinlemez. Bedel ödemekmiş, şuymuş, buymuş umurunda bile olmaz

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.