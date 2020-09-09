Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır. Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız.' açıklamasında bulundu.
AA09 Eylül 2020 Çarşamba 16:12 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır. Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız." açıklamasında bulundu.