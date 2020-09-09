İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Eylül 2020 Çarşamba / 21 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4951
  • EURO
    8,8573
  • ALTIN
    468.12
  • BIST100
    1096.05
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır. Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız.' açıklamasında bulundu.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 16:12 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:24
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır. Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız." açıklamasında bulundu.

Detaylar geliyor...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.