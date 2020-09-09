AA 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:12 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:24

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır. Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız." açıklamasında bulundu.



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