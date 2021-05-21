İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2021 Cumartesi / 10 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Zalimlere karşı susmayacağız
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Zalimlere karşı susmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Şeyh Cerrah'ta olanlar. Ne yazık ki tüm dünya sessiz sedasız görmezden gelerek izliyor.' dedi.

AA21 Mayıs 2021 Cuma 23:48 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 23:48
ABONE OL

Oktay, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Ercan Havalimanı'nda ellerinde Türkiye, KKTC ve Filistin bayrağı taşıyan ve KKTC'de okuyan Filistinli öğrenciler Oktay'a sevgi gösterisinde bulundu.

AK Parti KKTC Temsilciliği ve Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği temsilcileri de Oktay'ı karşılayanlar arasında yer aldı.

Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayan Oktay ise İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı zulmü bütün dünyaya haykıracaklarını söyledi.

Oktay şöyle devam etti:

"Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Şeyh Cerrah'ta olanlar. Ne yazık ki tüm dünya sessiz sedasız görmezden gelerek izliyor. Türkiye olarak sonuna kadar yanınızdayız. Cumhurbaşkanımız sonuna kadar sizlerle birlikte ve hep birlikteyiz. Hiç kimse görmese bile dünyada, biz bu zulmü bütün dünyaya sonuna kadar haykıracağız. Çocukları ve kadınları öldüren. Her türlü zulmü yapan ve de insanları evlerinden eden zalimlere karşı susmayacağız. Yanınızda olduğumuzu bilin."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.