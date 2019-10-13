24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Akıncı'ya sert tepki: Açıklamaları şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır.' açıklamasında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.
 
Akıncı'nın terör örgütü PKK/PYD'ye karşı yürütülen haklı mücadelede Türkiye'nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yaptığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:
 
"Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. Akıncı’nın cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır."

MSB´den anlamlı paylaşım: Tek tek sorulacak bu hesaplar Aziz Şehitlerimiz için!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD birlikleri yeniden Kamışlı’da devriyeye çıktı

ABD birlikleri yeniden Kamışlı’da devriyeye çıktı

Başkan Erdoğan, Johnson ile telefonla görüştü

Başkan Erdoğan, Johnson ile telefonla görüştü

Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerini reddettiler

Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerini reddettiler

Şehidin kask kamerası 5 ay sonra bulundu

Şehidin kask kamerası 5 ay sonra bulundu

Türkiye’deki yatırım ortamına tam not

Türkiye’deki yatırım ortamına tam not

Kebapta domuz, kavurmada at eti

Kebapta domuz, kavurmada at eti

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Asya’dan Türkiye’ye yatırım iki katına çıktı

Asya’dan Türkiye’ye yatırım iki katına çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Barış Pınarı Harekatı´na katılan komandolardan Türk milletine mesaj

Barış Pınarı Harekatı´na katılan komandolardan Türk milletine mesaj

Şifa kaynağı! Faydası saymakla bitmiyor

Şifa kaynağı! Faydası saymakla bitmiyor

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA