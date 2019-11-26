Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Arnavutluk'a ''geçmiş olsun'' mesajı

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ülke Arnavutluk'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız, yanlarındayız." ifadelerini kullandı.