Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay'dan 'güvenli bölge' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz" dedi.
Fuat Oktay, "Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezleriyle 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır. 120 saatlik sürenin bitiminde teröristler silahları bırakarak inlerinden çıkacak ve bölgeyi terkedeceklerdir" şeklinde konuştu.
Ayrıntılar Geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.