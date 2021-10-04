Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Hayvanları Koruma Günü' mesajı

DHA 4 Ekim 2021 Pazartesi 14:59 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 15:01

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kedi ile çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımız bizlere birer emanet. Sevgi ve şefkatle yaşadığımız hayatı güzelleştirmek mümkün. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da kedi fotoğrafı paylaşarak, "Dünya Hayvanları Koruma Günü'müz kutlu olsun. Fotoğraf için oğlum Ali'ye teşekkür ederim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, köpekle çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Masum ve güzel dostlarımıza sahip çıkmak ruhumuza iyi gelir, asaletimizi gösterir, dünyayı daha yaşanır kılar. Kendinizi bu iyilik, güzellik ve doğruluktan mahrum etmeyin" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Ne güzel bir gün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Masum canlara sahip çıkmaya devam edelim. Dünya masum canlarla beraber ortak yuvamız. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde dünyayı ve canları daha çok korumayı hatırlayalım" dedi.