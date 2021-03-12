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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, katil Sasunyan'ın salıverilmesi kararına kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katilinin salıverilmesinin önünü açan Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesinin kararını şiddetle kınadığını bildirdi.

AA12 Mart 2021 Cuma 16:34 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 16:35
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Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı şehit eden, afsız ömür boyu hapse mahkum edilmiş caninin tahliyesi adalete duyulan güveni yok etmekle kalmayacak, terörü amacına ulaşmak için mübah gören insanlık yoksunlarını da teşvik edecektir." ifadelerini kullandı.

Tahliye kararına tepki gösteren Oktay, "Teröristin salıverilmesinin önünü açan Bölge İdare Mahkemesi kararını ve bu kararı temyiz etmeyerek bir katilin toplum içine karışmasına zemin hazırlayanları insanlık adına şiddetle kınıyor, böyle bir vicdansızlığın parçası olmamaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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