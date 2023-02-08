Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu kadar çirkin bir şey olamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı provokatif paylaşımlarına, "Bütün gücümüzle depreme odaklanmışken, büyük bir depremi yönetmeye çalışıyorken, sahadaki afetzedeyi mağdur etmemek için gecemizi gündüzümüzü burada geçirmemize rağmen görüşmek isteyenlere kapımızı açtık." dedi.

Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nun "Havalimanlarını biz onarıyoruz" sözlerine karşılık olarak da, "Çok basit iddialarla siyaset yapmak kadar çirkin bir şey olamaz. Siz kimsiniz ya, ne olduğunuzu sanıyorsunuz? Hangi havalimanını yapmışsınız? Oradaki araçların fotoğraflarını drone ile çekip ondan sonra" yangını biz söndürdük" diyerek meydan okuyorsunuz. Bir insan ve bir zihniyet böyle bir dönemde bu kadar ucuzlayamaz." ifadelerini kullandı.