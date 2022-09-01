Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker Okan Meteöz için taziye mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Okan Meteöz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

OKAN METEÖZ PENÇE-KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE ŞEHİT OLMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün bugün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Meteöz'ün derhal hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve şehit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit asker için taziye mesajı yayımladı.