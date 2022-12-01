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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Yiğit'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in babası Ragıp Yiğit ile telefonda görüştü.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 20:35 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Yiğit'in ailesine taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in babası Ragıp Yiğit ile telefonda görüştü.

Oktay, telefonla aradığı Yiğit'e başsağlığı ve sabır dileyerek, "Allah şehidimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Başımız sağ olsun." dedi.

Terörle mücadeleye yurt içi ve dışında taviz vermeden devam edeceklerini vurgulayan Oktay, "Vatan topraklarının her bir karışını bu alçaklara ve hainlere karşı savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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