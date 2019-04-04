Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan sert tepki: ABD artık karar vermeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

“ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor yoksa NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle işbirliği yaparak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?”