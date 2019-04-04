Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan sert tepki: ABD artık karar vermeli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'daki hesabından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptığı yoruma cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:
“ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor yoksa NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle işbirliği yaparak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?”
The United States must choose. Does it want to remain Turkey’s ally or risk our friendship by joining forces with terrorists to undermine its NATO ally’s defense against its enemies?— Fuat Oktay (@fuatoktay06) 3 Nisan 2019
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