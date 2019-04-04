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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan sert tepki: ABD artık karar vermeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'daki hesabından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptığı yoruma cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:
 
“ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor yoksa NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle işbirliği yaparak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?”
 

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