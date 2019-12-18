18.12.2019 07:43 - Güncelleme: 18.12.2019 07:44

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"ÇOK YAKINDA ARAÇLARIMIZ HAZIR OLACAK"

Yerli otomobili konusuna değinen Oktay, bunun herkesin gurur duyacağı bir proje olduğunu söyledi. Oktay, "Çok yakında araçlarımız hazır olacak. Prototipin tanıtımı hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara kısa süre içinde yapılacak. Mutlu olacağınızı, seveceğinizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.