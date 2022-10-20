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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AA20 Ekim 2022 Perşembe 22:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı
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Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan programına eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekilimiz sayın Binali Yıldırım'a, koruma müdürüne ve İstanbul Milletvekilimiz sayın Şamil Ayrım'a, geçirdikleri trafik kazası dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Oktay'ı arayarak Yıldırım'ın bulunduğu hastaneye gittiğini ve doktorlarından bilgi aldığını, Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu iletti.

Oktay da Asadov'a teşekkür ederek "Kardeş Azerbaycanlı doktorlarımıza güveniyorum." dedi.

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