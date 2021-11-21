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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a tepki! ''İnsanlık bir kez daha ayaklar altına alındı''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu botu Türk kara sularına itmesi ve göçmenlere kötü muamelesine ilişkin, 'İnsanlık Ege'de bir kez daha ayaklar altına alındı.' ifadesiyle tepki gösterdi.

AA21 Kasım 2021 Pazar 20:04 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 20:06
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Oktay, sosyal medya hesabından, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenlerin olduğu botu Türk kara sularına itmesi, botun etrafında türbülans oluşturması ve ateş açmasına ilişkin videoyu paylaştı.

Avrupa Komisyonu Göç ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile dün yaptığı görüşmede, Yunanistan'ın gayriinsani geri itme hadiselerinin kabul edilemez olduğunu, Frontex ile Yunan makamlarının sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündeki beklentiyi ilettiğini hatırlatan Oktay, "İnsanlık Ege'de bir kez daha ayaklar altına alındı! Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

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