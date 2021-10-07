Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:Mehmet Akif Ersoy'u anlamaları son derece kritik

AA 7 Ekim 2021 Perşembe 00:53 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 00:54

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma hikayesinin beyazperdeye taşındığı "Akif" filminin özel gösterimine katılan Oktay'a başrol oyuncularından Yavuz Bingöl, filmin yönetmen koltuğunda oturan Sadullah Şentürk, filmin yapımcıları Harun Türk ve Baran Mayda'nın yanı sıra Mehmet Akif'in torunu Selma Argon Ersoy ile

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir eşlik etti.

Filmin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, "İstiklal Marşı'mızın 100'üncü yılını kutluyoruz bu yıl. Bu mücadeleyi bir anlamda filmin içerisine girerek tekrar hissetme şansı bulduk." dedi.

Oktay, bugünün İstanbul'un kurtuluşunun 98'inci yıldönümü olduğunu da hatırlatarak, tarih boyunca alınan her nefeste çok ciddi bedeller ödendiğinin altını çizdi.

İstiklal ve istikbalin kolay kazanılmadığını vurgulayan Oktay, 100 yıl önce yaşanan olaylara benzer şeylerin bugünde yaşandığını aktardı.

Oktay, şöyle devam etti:

"Sadece cumhurbaşkanlığı forsumuzda 16 devletten bahsediyoruz. Ondan fazlası olduğunu hepimiz biliyoruz. Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Türkiye Cumhuriyetine tarih boyunca ödediğimiz bir bedel var. Bu anlamda gençlerimizin Mehmet Akif Ersoy'u anlamaları son derece kritik. 63 yıllık bir hayat. Mehmet Akif mütefekkir, münevver ve dava adamı. Kendisi de ifade etti. Savaş ve bağımsızlık aslında sadece silahla, topla, tüfekle olmuyor. Mücadele aynı zamanda mütefekkirlikle de oluyor."

- "Bugün de aynı mücadele hiç eksilmeden devam ediyor"

Özellikle kendi coğrafyamızda hayatta kalmanın en büyük sırrının güçlü olmaktan geçtiğini vurgulayan Oktay, "Bugün de aynı mücadele hiç eksilmeden devam ediyor." dedi.

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle yine filmde de kendisinin sürekli ifade ettiği gayretin 100 yıl sonra 2021 Türkiye'sinde ne sonuçlar verdiğini görüyoruz. Hayal olan şeylerin gayret ettiğimizde gençlerimiz ve insanlarımız inandığında sadece savunma sanayii alanında değil, diğer alanlarda da topyekun kalkınmanın nasıl mümkün olduğunu, Mehmet Akif'in 100 yıl öncesindeki anlatımıyla bugün bir kez daha farkına vardık. Ben gençlerimize buradan şunu ifade etmek isterim. İstiklal ve istikbal mücadelesi sadece dünün ve önceki günün mücadelesi değildi. Bugünün mücadelesidir ve yarının da mücadelesi olacaktır.

Özellikle coğrafyamızda hayatta kalmanın en büyük sırrı güçlü olmaktan geçiyor. Bu güç sadece maddi anlamda bir güç değil. Maddi ve manevi anlamdaki güçle birlikte milli ve manevi değerlerimizle donandığınızda o gücü elde ediyorsunuz. Mehmet Akif bir anlamda bunu ifade ediyor. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diye başlıyor. Hakkıdır hakka tapan milletimin hürriyet diye bitirdiği o düşünce ve duygu dünyası aslında yaşanmışlığın kelimelere döküldüğü haldir. Biz bunu bugün bir kez daha her bir mısra, kelime ve harfiyle hissettik."

- "Tüm insanların dertlerine koşan bir Türkiye var"

"Kurtuluş mücadelesinin Mondoros mütarekesiyle başlayan, Sevr'le devam eden ve 23'te de o paçavranın yırtıldığını, Lozan'la başka bir boyuta ulaşan Türkiye'den bugün başka iddiaları olan bir Türkiye'deyiz." diyen Oktay, şunları kaydetti:

"Bunu 100'üncü yılında tekrar gündemimize getiren kalemiyle Mehmet Akif Ersoy'un düşünce dünyasını bizlere aktaran torunu Selma hanıma da teşekkür ediyorum. Ayakları şurada veya burada değil kendi topraklarında ayakları Anadolu'ya sağlam basan ve diğer ayağıyla da dünyadaki tüm mazlumların gönül coğrafyamızdaki tüm insanların dertlerine koşan bir Türkiye var. Başta bu mücadelenin kahramanlarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına tüm şehitlerimize, başta Mehmet Akif olmak üzere de tüm münevver ve mütefekkirlerimize bir kez daha rahmet diliyorum."

Senaryosu Mehmet Akif Ersoy'un ailesinin verdiği muvafakatname ve Sebilürreşad Dergisinin katkısıyla oluşturulan "Akif" filminin çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapıldı.