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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Batı medyalarının sessizliğine tepki göstererek, 'İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar.' açıklamasında bulundu.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 03:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin haberini alıntılayarak, şunları kaydetti:

"İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar. Moral değerleri kaybeden 'medeniyet' tek dişi dahi kalmamış bir canavara dönüşüyor."

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