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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous'u kabul etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous'u kabul etti.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 19:52 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous'u kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başta Gazze olmak üzere bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan çatışmalarda kadınlar ve çocuklar en fazla zarar gören grupların başında geliyor. Sayın Bahous ile yaptığımız görüşmede, Filistin topraklarında yaşanan insan hakları ihlallerine yönelik hassasiyetimizi paylaşarak, Türkiye'de kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanına katılımlarının güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede gerçekleştirdiğimiz çalışmaları değerlendirdik. Ülkemizde geçen yıl yaşanan depremlerden sonra, kadın ve çocuklar öncelikli olmak üzere kırılgan grupların desteklenmesi ve afet risklerine karşı farkındalığı artırmak için yürütülmesi gereken işbirliği çalışmalarını ele aldık. Verimli geçen görüşmemizin hayırlı neticelere vesile olmasını diliyor, Sayın Bahous ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

  • Cevdet Yılmaz
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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