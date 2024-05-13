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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cezalar artacak, faillere tutuksuz yargılama olmayacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cezalar artacak, faillere tutuksuz yargılama olmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adalet Bakanı Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Tekin ile birlikte Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Tüm meslek gruplarında şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Cezalar artacak, faillere tutuksuz yargılama olmayacak' dedi.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cezalar artacak, faillere tutuksuz yargılama olmayacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adalet Bakanı Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Tekin ile birlikte Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Tüm meslek gruplarında şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

"Önemli olan dayanışma içinde çocuklarımızın geleceğini düşünerek, toplumlumuzun geleceğini düşünerek el birliği içinde bu sorunlarla mücadele etmek"

"Önemli olan dayanışma içinde çocuklarımızın geleceğini düşünerek, toplumlumuzun geleceğini düşünerek el birliği içinde bu sorunlarla mücadele etmek"

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