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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ciğerlerimizin daha fazla yanmaması için yetkililerin uyarılarını takip edelim
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ciğerlerimizin daha fazla yanmaması için yetkililerin uyarılarını takip edelim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Yangın çıktıktan sonra müdahale elbette çok önemli. Bundan daha önemlisi ise yangınların çıkmaması için çaba sarf etmek. Ciğerlerimizin daha fazla yanmaması için yetkililerin uyarılarını takip edelim.' ifadelerini kullandı.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 11:55 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ciğerlerimizin daha fazla yanmaması için yetkililerin uyarılarını takip edelim
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli illerinde çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Eş zamanlı süren yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Yılmaz, yeri geldiğinde canlarını riske atarak yangınlarla mücadele eden kahraman kamu görevlilerine ve onları destekleyenlere teşekkür etti.

Sahadaki durumun ve yapılanların Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Orman Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerince takip edildiğini bildiren Yılmaz aşırı sıcak hava, düşük nem oranı ve şiddetli rüzgarların yangın için son derece yüksek risk oluşturduğunu aktardı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu dönemde toplum olarak sorumluluğumuz yangına yol açabilecek her türlü eylemden uzak durmaktır. Yangın çıktıktan sonra müdahale elbette çok önemli. Bundan daha önemlisi ise yangınların çıkmaması için çaba sarf etmek. Ciğerlerimizin daha fazla yanmaması için yetkililerin uyarılarını takip edelim, azami dikkat gösterelim ve çevremizdeki herkesi dikkatli davranmaya davet edelim."

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