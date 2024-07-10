İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9302
  • EURO
    35,6844
  • ALTIN
    2514.09
  • BIST100
    10752.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! Savunma sanayii ihracatında hedef 7 milyar dolar
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! Savunma sanayii ihracatında hedef 7 milyar dolar

Türkiye'nin savunma sanayii alanında 20 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Geçen yıl itibarıyla 5,5 milyar dolar savunma sanayii ihracatımız oluştu. Bu sene beklentimiz 7 milyar dolara kadar çıkması. Bu gerçekten çok önemli' değerlendirmesinde bulundu.

IHA10 Temmuz 2024 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! Savunma sanayii ihracatında hedef 7 milyar dolar
ABONE OL

ODTÜ Araştırma Merkezleri açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayii alanında 20 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğunu vurgulayarak, "Bu da ülkemizin güvenliği açısından olduğu kadar bağımsızlığı açısından da çok önemli. Bu alanda elde ettiğimiz ilerlemeler, sağladığımız gelişmeler ülkemizin gerçek anlamda bağımsızlığını destekleyen, güçlendiren süreçler. Bu açıdan savunma sanayiini çok önemli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF 7 MİLYAR DOLAR

Son 20 yılda yaşanan teknolojik gelişmeleri devrim olarak nitelendiren Yılmaz, "Bugün geldiğimiz noktada geçen yıl itibarıyla 5,5 milyar dolar savunma sanayii ihracatımız oluştu. Bu sene beklentimiz 7 milyar dolara kadar çıkması. Bu gerçekten çok önemli. Geçmişte bir teknoloji pazarıyken Türkiye, şimdi teknoloji ihraç eden bir ülke haline geldi. Bunlar sadece terörle mücadelede veya ülkeler arası rekabette güvenliğimizi pekiştirmekle kalmıyor, katma değeri yüksek bir ekonomi inşa etmemize de çok büyük katkıda bulunuyor" diye konuştu.

"REFAHIMIZ AÇISINDAN ÇOK KIYMETLİ"

Savunma sanayiinde sağlanan gelişmelerin bir süre sonra sivil üretime de katkı sağladığını ve bu durumun ülke refahını yükselttiğine vurgu yapan Yılmaz, "Buradaki gelişmeler sadece güvenliğimiz açısından değil, refahımız açısından da çok kıymetli projeler. Bu projelerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"BİNLERCE PROJEMİZ VAR"

Yılmaz son olarak, "Bizim ekonomik olarak da amacımız şu; katma değeri yüksek bir üretim ve ihracat yapısı inşa etme ve bununla da sosyal refahı kalıcı bir şekilde arttırma. Bu hedeflerimize de bu projelerin çok önemli katkıda bulunduğunu ifade etmek isterim. 2002 yılında sadece 62 savunma sanayii projemiz varmış ve 5,5 milyar dolarlık bir proje portföyümüz varmış savunma sanayiinde. Bugün geldiğimiz noktada binlerce projemiz var ve şu anda yürüyen 96 milyar doları aşkın bedele sahip projelerimiz söz konusu" açıklamasında bulundu.

  • cevdet yılmaz
  • savunma sanayii
  • ekonomi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.