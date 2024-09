Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de düzenlenen Enerji Arz Güvenliği Toplantısı'nın ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye olarak, birçok alanda olduğu gibi başta elektrik arz güvenliği olmak üzere enerjinin her alanında başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve EÜAŞ olmak üzere ülkemizin ilgili kurumlarının çalışmalarıyla KKTC'ye destek vermekteyiz. Enerji arz güvenliğinin ülkenin milli güvelik meselelerinin başında geldiğini biliyor ve KKTC'nin enerji arz güvenliğini ile Kıbrıs Türk halkının refahını kendi güvenliğimiz ve refahımızdan ayırmıyoruz. Ülkemiz ile KKTC arasında her yıl imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmalarında da enerji konusu çok önemli bir yer tutuyor. Mevcut santrallerin bakımı, onarımı ve işletilmesi sürecinde olduğu gibi ilave gelen mobil santrallerle ilgili her süreçte de KKTC'li muhataplarımız ile birlikte çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.

KKTC'nin kalkınması rahatsız etti! Dikkat çeken "Türkiye" cevabı

Yılmaz, KKTC'ye elektrik tüketimini karşılama kapsamında yapılan toplam yatırımın 17 milyon euroyu aştığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu durum, ikili ilişkilerimizde enerjinin ne kadar önemli olduğunun somut bir yansıması niteliğindedir. Bu kapsamda, KIB-TEK Teknecik Elektrik Üretim Santralindeki dizel makinelerin bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik 'KIB-TEK Santralleri Bakım, Onarım ve Parça Giderleri Projesi' geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında gerek bazı bakiye borçların üstlenilmesi, gerek periyodik ve arızi bakımların yapılarak parça giderlerinin karşılanması amacıyla 2022 yılından bugüne kadar yaklaşık 12 milyon Euro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Bunlara ilave olarak, KKTC'nin elektrik tüketim talebindeki artışın karşılanmasına ilişkin çalışmalarımız doğrultusunda, EÜAŞ envanterinde bulunan toplam 125 megawatt kapasiteli 5 mobil treyler elektrik santralinin KKTC'de tesis edilmesi kararlaştırılmıştır. Bunlardan 4'ü halihazırda işletilmekte olup 1 Santralin ise taşıma süreci devam etmektedir. Artan talep doğrultusunda, Teknecik Üretim Santralinde ilk iki santral 2022 yılında, diğer iki santral ise 2024 yılında kurulmuş ve işletmeye alınmıştır. Söz konusu 125 megawattlık güç artışına ilişkin iş ve işlemler için 2022 yılında günümüze kadar yapılan yatırım bedeli yaklaşık 5.26 milyon Euro'dur. Bu kapsamda, sadece EÜAŞ'ın söz konusu faaliyetleri için gerçekleştirilen yatırımın toplam tutarı yaklaşık 17.26 Milyon Euro'dur."

KKTC İLE DAYANIŞMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, rakamlardan ziyade farkında olunması gereken konunun, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olması olduğunu ifade ederek, "Burada rakamlardan ziyade farkında olunması gereken daha önemli konu; Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman, tasada ve kıvançta Kıbrıs Halkının yanında olduğudur. Bir takım yabancı kuruluşlar, dernekler ve vakıflardan alınan yardım ve destekleri abartan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu birlikteliğine ise hiç dem vurmayanlara şunu söylemek istiyorum: Bu bahsettiğim mobil santraller ile sadece 2023 yılında 43 milyon KWh/Yıl üretim gerçeklemiş olup, bu değer 18 Milyon Euroluk bir enerji ithalatının önüne geçmiştir. Diğer ünitelerin de devreye girmesi ile adada enerji arz güvenliği önemli ölçüde sağlanarak, enerji ithalatından kaynaklı cari açığında önüne geçilmiş olacaktır. Tüm bu santrallerin işletmeye alınmasıyla, KKTC'nin kurulu gücü yüzde 22 oranında artarak 565MW'tan 690MW seviyelerine ulaştırılması sağlanmış olacaktır. Ülkemizin enerji alanında faaliyetleri yalnızca bunlarla sınırlı da değildir. "KIB-TEK'in Akaryakıt Alımına Navlun Desteği Projesi" kapsamında bugüne kadar 36 adet fuel oil sevkiyatı gerçekleştirdik. Söz konusu sevkiyatla ilişkin belirli bir program dâhilinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz" dedi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen mega projelerle KKTC'nin enerji arz güvenliğinin teminat altına alınacağını vurgulayarak, "KKTC enerji sektöründe daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapının kurulması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim. Son olarak, enerji arz güvenliğinde nihai hedefimiz olan Kablo İle Elektrik getirilmesine ilişkin projemizin de çalışmalarına devam ediyoruz. Başbakan Sayın Ünal Üstel'le Ankara'da imzaladığımız protokolden sonra ekiplerin fizibilite çalışmaları devam ediyor. Projenin büyüklüğü ve kapsamı dikkate alındığında çalışmaların belli bir süre alması normal karşılanmalıdır. Fizibilite çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ortaya çıkabilecek alternatifleri iki ülke yetkilileri olarak değerlendirecek, alınacak kararlar doğrultusunda adımlarımızı atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile hayata geçirdiğimiz ve mega projelerimizden de biri olan Anavatandan deniz altından getirdiğimiz su gibi elektriği de önümüzdeki dönemde getirerek Adanın enerji arz güvenliğini teminat altına almış olacağız" diye konuştu.