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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon meselesini siyasi istikrarla aşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Dünya yüzde iki büyürken biz yüzde altı büyümüşüz. Şikayet ettiğimiz sorunlar yok mu? Elbette var. Enflasyon başta olmak üzere şikayet ettiğimiz, uğraştığımız, mücadele ettiğimiz sorunlarımız elbette var. Bugünkü meselelerimizi de inşallah yine aynı güçlü liderlikle siyasi istikrarla aşacağız.” dedi.

IHA25 Ağustos 2023 Cuma 20:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon meselesini siyasi istikrarla aşacağız
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Yılmaz, Büyük Taarruz'un 101'nci yıl dönümü kutlamalar kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette teşkilat üyelerine seslenen Yılmaz, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, AK Parti'nin son 20 yılda büyük başarılara imza attığını kaydederek, "Kim ne derse desin. Halep ordaysa arşında burada. Rakamlarla da bu ortada diğer göstergelerle de ortada. Bir tane sadece rakam söyleyeyim size. Bu 21 yıllık yönetimimizde ne olmuş? Bunu özetleyen bir rakam. O da büyüme rakamı. Türkiye'nin ekonomik büyüme rakamı. 3 bin 600 kişi başına dolardan almışız. Geçen yıl 2022 itibarıyla 10 bin 600 dolara çıkmış. Kişi başına gelirimiz." dedi.

"BÜTÜN BUNLARA RAĞMEN TÜRKİYE BÜYÜMESİNİ DEVAM ETTİRİYOR"

Büyüme rakamlarına değinen Yılmaz, şunları söyledi:

"Ortalama büyüme hızımız, yani bu 20 yıl boyunca 2002'den, 2022'ye 20 yılda ortalama ne kadar büyümüş diye baktığınızda 5,5 bir büyüme sağlamışız. Büyüme hızımız yüzde 5,5. Dünya puanında ne kadar büyümüş yıllık ortalama? Son 20 yılda 3.6 büyümüş. Yani dünya büyümesinin aşağı yukarı iki puan üstünde bir büyüme performansı ortaya koymuşuz. Hele hele son dönemlerde pandemidir, Ukrayna-Rusya savaşıdır, depremdir, birçok olumsuz etki var. Bütün bunlara rağmen Türkiye büyümesini devam ettiriyor. Bu yılın ilk çeyreğinde de yine yüzde 4 bir büyüme kaydetti Türkiye ekonomisi. Bunlar kendiliğinden olmuyor. İstikrar olmadan olmuyor. Her zaman söylüyoruz. Ekonomik istikrarın temeli, siyasi istikrardır."

"İŞTE BÜTÜN BUNLAR SİYASİ İSTİKRARIN SONUCU"

Enflasyon sorunun da çözüleceğini sözlerine ekleyen Yılmaz, "Dünya yüzde iki büyürken biz yüzde altı büyümüşüz. Şikayet ettiğimiz sorunlar yok mu? Elbette var. Enflasyon başta olmak üzere şikayet ettiğimiz, uğraştığımız, mücadele ettiğimiz sorunlarımız elbette var. Ama bir taraftan da dünyayla mukayese ettiğimizde büyümede, istihdamda Türkiye gerçekten iyi noktada. İhracatta iyi noktada geçen yıl 250 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirdik. Yine pandeminin dip yaptığı noktadan itibaren toplam 6 mikron ilave istihdam, üretim oldu bu ülkede. İşte bütün bunlar siyasi istikrarın sonucu. Bugünkü meselelerimizi de inşallah yine aynı güçlü liderlikle siyasi istikrarla aşacağız." diye konuştu.

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