İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2023 Pazar / 30 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya geldi.

AA18 Haziran 2023 Pazar 17:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı
ABONE OL

Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Havalimanı çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, daha önce çeşitli vesilelerle KKTC'ye geldiğini, bu kez KKTC ile ilişkilerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak burada bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

KKTC'de görüşmelerin yanı sıra bazı projelere ilişkin incelemeler de yapacaklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bunlardan en önemlisi ve önceliklisi ise Ercan Havalimanı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde de biliyorsunuz, bu projenin artık tamamlanması gerektiğini, 20 Temmuz'da bu havalimanına inmek istediğini burada çok açık ve net ifade etmişti. Biz de birazdan yeni terminal binasını hep birlikte inceleyeceğiz. Teknik bazı toplantılar yapacağız. Ardından saat 18.00'de basınımıza daha geniş bir şekilde bilgilendirme yapacağız. Yarın sabahtan itibaren ziyaretlerimiz olacak. Bu ziyaretlere Dr. Fazıl Küçük ve Sayın Rauf Denktaş'ın Anıt mezarlarını ziyaretle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ve Başbakan Sayın Üstel ile görüşmelerimiz olacak. Yine çok sayıda Bakanımızla, yetkililerle, sivil toplum temsilcileriyle, iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerimiz olacak. Bunların her birinde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilişkilerini, neler yapabileceğimizi konuşacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzaladığı protokolün Türkiye ile KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü olduğunu hatırlatarak, "Onun da ben hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türk halkına duyduğu sevginin, verdiği önemin de çok açık bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

  • KKTC
  • Cevdet Yılmaz
  • Lefkoşa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.