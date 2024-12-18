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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsveç Süryani toplum temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsveç Milletvekili, Azınlıklar ve Hristiyan Toplumlar Komisyonu Başkanı Yusuf Aydın ve İsveç Süryani toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 16:01 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsveç Süryani toplum temsilcileriyle bir araya geldi
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sırakaya, Aydın ve İsveç Süryani toplum temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüklerini belirtti.

"Cumhurbaşkanı'mızın geçtiğimiz yıl Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nin açılışında vurguladıkları üzere, devletimiz 85 milyon vatandaşımızın her bir ferdi gibi Süryani toplumunun ihtiyaçlarını da karşılamayı asli görevlerinden biri kabul etmektedir" ifadesini kullanan Yılmaz, bu bilinçle, Süryani vatandaşları ve kültürel miraslarını Türkiye'nin asli unsuru ve zenginliği olarak gördüklerini kaydetti.

Yılmaz, "Yurt dışında yaşayan Süryani toplumunun ata topraklarına bağlılıklarını ve Türkiye'ye her fırsatta desteklerini dile getirmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye-İsveç ilişkilerinin 100. yılını idrak ettiğimiz bu dönemde, Süryani toplumunun, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerletilmesine katkı sunabileceğine inanıyor, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • Cevdet Yılmaz
  • Zafer Sırakaya
  • Yusuf Aydın

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