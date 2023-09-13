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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de istikrarlı, güven veren bir yönetimimiz var
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de istikrarlı, güven veren bir yönetimimiz var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de istikrarlı, güven veren bir yönetimimiz var. Dolayısıyla biz de işbirliği içinde birer birer projelerimizi hayata geçiriyoruz.' dedi.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 14:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de istikrarlı, güven veren bir yönetimimiz var
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Yılmaz, KKTC'deki programlarının ardından, Ankara'ya hareket etmeden önce Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Güven ve istikrarın olduğu yerde başarının geldiğini ve sonuç üretildiğini belirten Yılmaz, "KKTC'de de istikrarlı, güven veren bir yönetimimiz var. Dolayısıyla biz de işbirliği içinde, birer birer projelerimizi hayata geçiriyoruz." dedi.

Ercan Havalimanı'nın, bunun en somut örneklerinden olduğunu dile getiren Cevdet Yılmaz, "Bugün açıkladığımız tarımdaki master plan yine çok güzel bir örnek, kablo bağlantısı gibi diğer projelerimiz de... Altyapıya yaptığımız yatırımlar, eğitim, sağlık, diğer bütün alanlarda iş birliklerimizi devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ve KKTC'de çeşitli vesilelerle bir araya gelerek, çalışmaları önceliklendirip hayata geçireceklerini söyledi.

Cevdet Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'ndan KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve diğer ilgililer uğurladı.

  • KKTC istikrar
  • işbirliği
  • projeler

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