Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin güçlenmesi bizim de en büyük mutluluğumuz oluyor

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da bir otelde bir araya geldi.

Baş başa görüşme öncesinde açıklama yapan Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yüzyılı" olacağını, KKTC'nin dünyada çok daha etkili ve bütün kanalların açık olduğu bir ülke konumuna geleceğini söyledi.

Buna yürekten inandıklarını, sabırla doğru bildikleri yolda devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, hem hukuki imkanların kullanılması hem de bugünkü dünyanın gerçeklerinin iyi değerlendirilmesiyle bunu başaracaklarını kaydetti.

KKTC ziyareti kapsamında verimli görüşme ve toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Yılmaz, yarın KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı'na ilişkin açılış toplantısının düzenleneceğine dikkati çekti.

"TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ STRATEJİK SEKTÖRLER"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tarım ve gıda sektörünün stratejik sektörler olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Kovid-19, savaşlar, Ukrayna-Rusya savaşı, iklim değişikliği, bütün bunlar bu konuları daha stratejik hale getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarım potansiyelinin daha üst seviyeye çıkarılması, suyun daha verimli kullanılması ve katma değerli üretime dönüşmesi her bakımdan çok kıymetli. Dolayısıyla yarınki açılış toplantısını da çok önemli buluyorum. İnşallah o çalışmayı da hep birlikte tamamlayacağız. Tabii bu kablo projesi, elektrik projesi de resmin önemli bir parçası olacak."

Yılmaz, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan Yeni Ercan Havalimanı'na ilk defa iniş yaptığını belirterek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

"İŞ BİRLİĞİMİZİN YENİ SONUÇLAR ÜRETECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ"



Gelecek dönemde yeni başarılarla yola devam edeceklerinin altını çizen Yılmaz, "Halkımızın morali yüksek oldukça, birlik beraberlik oldukça, doğru bir vizyon etrafında birleştikçe başarılamayacak hiçbir konu olmadığına yürekten inanıyoruz. Sizin Cumhurbaşkanlığınızda, liderliğinizde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağlarının çok daha güçlenerek devam edeceğine ve uluslararası alanda da bu iş birliğimizin yeni sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerine selam ve muhabbetlerini ileterek, "Cumhurbaşkanımızın kalbi her zaman burada atıyor. Buradaki insanımızın refahı ve KKTC'nin güçlenmesi bizim de en büyük mutluluğumuz, sevincimiz oluyor." dedi.