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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nurdağı'nda kalıcı deprem konutları inşaatını inceledi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nurdağı'nda kalıcı deprem konutları inşaatını inceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kalıcı deprem konutları inşaatını inceledi.

IHA12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:52 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nurdağı'nda kalıcı deprem konutları inşaatını inceledi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep temasları çerçevesinde ilk olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi oranda etkilenen Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçedeki konteyner kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, depremzedelerle bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Yılmaz, daha sonrasında ise yetkililerden ilçede yapılan son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yılmaz'a Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile milletvekilleri ve kent protokolü eşlik etti.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz
  • Nurdağı
  • kalıcı deprem konutları

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