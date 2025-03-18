Yılmaz, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, ecdadın emanet ettiği kutlu mirası yaşatmak ve milletin yarınlarını daha güçlü ve daha müreffeh kılmak için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

Trakya'nın Asya ve Avrupa arasındaki ticaret ve kültürel etkileşimin merkezi konumunda yer alan bir bölge olduğunu belirten Yılmaz, Trakya'nın tarih boyunca kıtalar arası bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Sanayisi, ekonomisi ve endüstrisiyle Trakya'nın en büyük ili olarak öne çıkan Tekirdağ'ın İstanbul ile birlikte bölgenin ekonomik gelişimine yön veren lokomotif şehirlerden biri olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Tekirdağ çok önemli bir sanayi kenti, ihracatçı bir ilimiz. Bir taraftan da çok önemli bir tarım şehri. Dolayısıyla Tekirdağ, ülkemizin ekonomisine çok önemli katkıda bulunan bir ilimiz. Ulaştırma sektörü diğer tüm sektörlerden etkilenen ve tüm sektörleri etkileyen özel bir alandır. Bir ülkedeki ulaştırma sektörünü geliştirmeden diğer sektörlerde gidebileceğiniz mesafe de bir yere kadardır. Adeta vücuttaki damarlar gibi ulaştırma sektörü. Ne kadar güçlü bir ulaşım altyapınız varsa, ekonominiz de o kadar iyi işler, diğer birçok sektör de bundan etkilenir. Buraya çok sayıda insanımız geliyor yaz aylarında özellikle ve trafikte ciddi problemler yaşanıyor. Temelini attığımız bu proje bir taraftan da turizm sektörünü rahatlatmış olacak. Sanayi ve tarımın lojistik maliyetlerini düşürerek bu sektörlerin rekabet gücüne katkıda bulunmuş olacak."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temeli atılacak Kınalı-Malkara Otoyolu'nun yalnızca bir yol projesi olmaktan öte, bölgenin kalkınmasına ve bölgesel ticaretin gelişmesine ve sanayinin büyümesine katkı sağlayacak stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, "Bu tür projelerin mutlaka etki değerlendirmelerini yapmak gerekir diye inanıyorum. Bu proje, Tekirdağ'ı İstanbul'a, Çanakkale'ye, Kırklareli'ne ve Edirne'ye daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım ağıyla bağlayarak bölgenin ticaret, sanayi ve lojistik gücünü artıracaktır. " ifadesini kullandı.

Yılmaz, otoyolun, Tekirdağ'ın limanları, sanayi tesisleri ve ticaret merkezleriyle olan bağlantısını güçlendirerek, bölgesel kalkınmayı hızlandıracağını, Türkiye'nin ekonomik dinamizmine yeni bir ivme kazandıracağını dile getirdi.

Enflasyonu düşürmeye ve dengeli büyümeye dönük bir ekonomik program uyguladıklarını anımsatan Yılmaz, "Bu programda da en fazla önceliklendirdiğimiz hususlardan biri, üretim alanlarıyla limanların bağlantısı, pazarlarla üretim alanları arasındaki ulaşım ağlarının çok daha güçlü ve etkili hale gelmesi. Bunu yaptığımızda sadece insanımızın konforuna katkıda bulunmuş olmuyoruz, rekabet gücüne de katkıda bulunuyoruz. Lojistik maliyetleri düşürerek enflasyonla mücadeleye de dolaylı olarak katkı vermiş oluyoruz. Dolayısıyla bu projelerin çok yönlü etkileri var." dedi.

Kınalı-Malkara Otoyolu'nun, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun önemli bir halkası olarak planlandığını dile getiren Yılmaz, "Otoyol, İstanbul-Edirne O3 Otoyolu'nun Kınalı Kavşağı'ndan başlayarak batıya doğru ilerlemekte, Tekirdağ'ın kuzeyinden geçip Şarköy'ün kuzeyini takip ederek Malkara'ya ulaşmaktadır. Burada, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile birleşerek, İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar kesintisiz bir ulaşım imkanı sunması hedeflenmektedir." diye konuştu.

"PROJE TAMAMLANDIĞINDA BÖLGEDE YENİ YATIRIM ALANLARI AÇILACAK"

Yılmaz, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türk mühendisliğinin ulaştığı ileri seviyeyi ortaya koyan önemli bir altyapı projesi olduğunu belirtti.

Çanakkale Boğazı'nın dakikalar içinde geçilmesine imkan sağlayan köprünün, Avrupa ve Anadolu arasında daha güçlü bir ulaşım bağlantısı oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, "Kınalı-Malkara Otoyolu ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün stratejik önemi daha da artacak, bölgenin lojistik kapasitesine ve ekonomik hareketliliğine önemli katkılar sunulacaktır. İstanbul ile Tekirdağ arası ulaşım süresi 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arasındaki seyahat süresi de 2 saate düşmüş olacak. Proje tamamlandığında bölgede yeni yatırım alanları açılacak, sanayi ve lojistik sektörü güçlenerek istihdam artışı sağlanacaktır. Her şeyden önemlisi de bu. İnsanımızın hayatına değen en önemli nokta istihdam. Bütün bu çabalar daha fazla insanımızın istihdam edilmesine ve insanımızın refah düzeyine katkıda bulunmuş olacaktır." dedi.

Yılmaz, ulaşım altyapısını modernleştirerek, Türkiye'yi küresel lojistik merkezlerinden biri haline getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve hızlı tren hatlarının, Türkiye'nin ulaştırmada geldiği seviyeyi gözler önüne seren dev projeler olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İyi ki de bu projeleri yapmışız. Bugüne kadar ulaştırma ve haberleşmede 290 milyar doların üzerinde son 22 yılda yatırım yapmışız, iyi ki de yapmışız. Bugün dünyanın geldiği yeni şartlarda bu yatırımların maliyeti eskisinden çok daha yükseğe çıkmış vaziyette. O gün yapmasaydık bu yatırımları bugün çok daha yüksek maliyetlerle yapmak zorunda kalacaktık ve bugüne kadar ekonomik ve sosyal açıdan ürettikleri faydadan istifade etmemiş olacaktık. Ulaştırma projelerini değerlendirirken sadece bütçeye etkisi itibarıyla değerlendirmemek gerekiyor. Bunlar çok yönlü etkileri olan projeler. Ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri olan projeler. Bütün bu yollarla birlikte trafik kazalarının azalmasından insanların daha az vakit kaybıyla seyahat etmelerine, araçların bakım maliyetlerinin düşmesinden akaryakıt maliyetlerine, karbon salımının azalarak çevresel etkilere varıncaya kadar olan etkilerini projelerle birlikte değerlendirmek gerekir. İyi ki bu büyük yatırımları yapmışız, ülkemize insanımıza hizmet eder hale getirmişiz. Bazen görüyoruz dar bir bakış açısıyla sadece bütçeye etkisine bakarak değerlendirenler oluyor. Daha geniş bir perspektifle bu projeleri değerlendirmek gerekir."

Yılmaz, Kınalı-Malkara Otoyolu ile altyapı zincirine yeni bir altın halka eklediklerini, İstanbul'dan Çanakkale'ye uzanan kesintisiz ve konforlu bir ulaşım koridoru oluşturarak, bölgenin sanayi, ticaret ve turizm potansiyelini daha da artıracaklarını söyledi.

Özel-kamu işbirliğinin projelerin hızlandırılması açısından önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Dünyanın en uygulanabilir projesini bile uygularken uzun bir süreye yayarsanız uygunluğunu kaybeder. Para harcarsınız ama getirisi olmaz. Bunun enflasyonist etkisi de olur. Yıllar yılı kamuda AK Parti Cumhur İttifakı öncesi 10 yıl, 20 yıl süren yapım projeleri vardı. Bu projeler enflasyonist projelerdi sadece harcama oluşturuyorlardı, karşılığında bir hizmet üretmiyorlardı. Şimdi ise hem kamu projelerinde hızlanmış durumdayız hem de kamu özel işbirliğiyle çok daha süratli bir şekilde bu projeleri hayata geçiriyoruz. Bu da projelerin uygulanabilirliğini çok daha yukarıya çekmiş oluyor. Ülkemize çok daha fazla katkıda bulunmalarını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür ederek projenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Kınalı-Malkara Otoyolu'nun temeli atıldı.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, kurum müdürleri Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanları katıldı.