Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehit er Zorba için taziye mesajı yayımladı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/SmRXX7SArl — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 22, 2024