İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2024 Perşembe / 16 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2119
  • EURO
    35,0118
  • ALTIN
    2463.09
  • BIST100
    10899.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehit er Zorba için taziye mesajı yayımladı
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehit er Zorba için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için taziye mesajı yayımladı.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 01:19 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehit er Zorba için taziye mesajı yayımladı
ABONE OL

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.